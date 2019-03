Negócios TV Rui Rio quer afastar Bloco e PCP do arco da governação. A carregar o vídeo ... Negócios TV Rui Rio quer afastar Bloco e PCP do arco da governação. 0 0 Ler mais tarde 13:44

O principal objetivo do PSD para as próximas legislativas, quer vença ou perca as eleições, passa por “afastar o Bloco de Esquerda e o PCP da esfera do poder”, defende Rui Rio em entrevista à Antena 1.