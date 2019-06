Negócios TV Se houver complicações nas maternidades a Ordem vai responsabilizar a ministra A carregar o vídeo ... Negócios TV Se houver complicações nas maternidades a Ordem vai responsabilizar a ministra 2 0 Ler mais tarde 21:35

Miguel Guimarães garantiu à Antena1 e ao Negócios que a Ordem vai continuar a denunciar os casos de violação da segurança clínica que chegarem ao seu conhecimento. E se por via do encerramento faseado das urgências das maternidades essa segurança for posta em causa, os médicos poderão agir judicialmente contra a ministra da Saúde. "Se houver complicações com uma gravida ou uma criança vamos responsabilizar", garantiu o bastonário.