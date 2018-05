Negócios TV Sócrates: Vieira da Silva salienta que processo na justiça foi sempre distinguido do partido A carregar o vídeo ... Negócios TV Sócrates: Vieira da Silva salienta que processo na justiça foi sempre distinguido do partido 1 0 Ler mais tarde 15:25

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, afirmou hoje que a saída de José Sócrates do PS é "uma opção individual" e considerou que tanto o partido como o ex-primeiro-ministro distinguiram o PS do processo judicial em curso.