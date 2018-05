Negócios TV SPD: Mostrem a Merkel como se reergueram depois da 'troika' A carregar o vídeo ... Negócios TV SPD: Mostrem a Merkel como se reergueram depois da 'troika' 2 0 Ler mais tarde 21:05

O líder do grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, Udo Bullmann, membro do partido social-democrata alemão (SPD), encorajou hoje o PS a mostrar à chanceler alemã, Angela Merkel, como Portugal se reergueu depois da 'troika'.