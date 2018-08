Negócios TV Taxistas convocam manifestação por tempo indeterminado A carregar o vídeo ... Negócios TV Taxistas convocam manifestação por tempo indeterminado 1 0 Ler mais tarde 16:08

As associações de taxistas convocaram hoje para 11 de setembro uma manifestação por tempo indeterminado, em Lisboa, contra a promulgação pelo Presidente da República do diploma que regula as plataformas eletrónicas de transporte como a Uber e a Cabify.