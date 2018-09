Negócios TV Teodora Cardoso: Governo faz o que é preciso, mas fá-lo "às escondidas" A carregar o vídeo ... Negócios TV Teodora Cardoso: Governo faz o que é preciso, mas fá-lo "às escondidas" 0 0 Ler mais tarde 20:49

A mensagem do governo sobre as contas públicas é "dúbia", lamenta Teodora Cardoso. O governo até está a fazer o que é preciso, mas fá-lo "às escondidas", alimentando o discurso de quem acha que as finanças públicas são um obstáculo.