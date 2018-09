Negócios TV Teodora Cardoso: Mário Centeno "faz o que pode" A carregar o vídeo ... Negócios TV Teodora Cardoso: Mário Centeno "faz o que pode" 0 0 Ler mais tarde 09:30

A presidente do Conselho de Finanças Públicas tem hoje uma visão mais positiva do trabalho de Mário Centeno. "Está a fazer o que pode", tendo em conta as circunstâncias do país e a pressão política.