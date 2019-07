Negócios TV Trump não menciona a crise climática ao defender políticas de ambiente A carregar o vídeo ... Negócios TV Trump não menciona a crise climática ao defender políticas de ambiente 2 0 Ler mais tarde 11:48

O presidente dos EUA, Donald Trump, tentou minimizar o possível impacto eleitoral do seu apoio à indústria dos combustíveis fósseis, afirmando que as suas medidas tenham colocado o país entre as nações "mais limpas".