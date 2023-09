Explicador: A privatização da TAP

A venda da TAP já tem luz verde. O Governo aprovou a venda da transportadora nacionalizada em 2020. Os detalhes ainda são poucos, mas uma coisa é certa: o Estado vai perder o controlo da companhia aérea. Tudo vai ficar definido no caderno de encargos que será definido até ao final do ano, com o Executivo a apontar a conclusão da venda para 2024, de preferência na primeira metade do ano.