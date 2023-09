Explicador: O papel das Nações Unidas

A Assembleia Geral das Nações Unidas que decorreu nos últimos dias ficou marcada por dezenas de ausências, incluindo de quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança: França, Reino Unido, China e Rússia. A guerra na Ucrânia também veio revelar as fragilidades da organização que, entre vetos e divergências cada vez mais profundas, pode estar a perder influência, credibilidade e relevância no palco mundial.