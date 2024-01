Explicador: O que são tarifários indexados?

A cada novo ano, novos preços da eletricidade em Portugal. E se janeiro de 2023 trouxe às famílias descidas nas faturas da luz, no início de 2024 o cenário é diferente. Os preços da energia elétrica já aumentaram para todos, mas há formas de reduzir o impacto no orçamento familiar. As chamadas ofertas indexadas têm vantagens, mas é preciso ser um consumidor atento. O Negócios explica o que deve ter em conta.