Alfa Romeo faz renascer 33 Stradale. Edição limitada a 33 exemplares já está esgotada

A Alfa Romeo apresentou hoje em Arese (Itália), no museu da marca italiana, o seu novo superdesportivo coupé de dois lugares 33 Stradale, inspirado no lendário modelo com o mesmo nome, um ícone dos anos 60, considerado por muitos como um dos mais belos automóveis de todos os tempos.