A equipa do Manchester United é a mais valiosa do mundo, com um valor de 4,12 mil milhões de dólares. Seguem-se duas equipas espanholas na lista: o Real Madrid e o Barcelona. Não existem equipas portuguesas no ranking.

A sua opinião Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela. comentar