As imagens da invasão do capitólio

As imagens da invasão do capitólio

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram hoje em confronto com as autoridades junto ao Capitólio, em Washington, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro de 2020. A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio.