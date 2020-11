As imagens da primeira noite de recolher obrigatório em Lisboa

Quase sem vida noturna e com o comércio encerrado, a primeira noite de recolher obrigatório em Lisboa, no âmbito do estado de emergência devido à covid-19, foi marcada por ações de fiscalização nas ruas, inclusive nos transportes públicos.