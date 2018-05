Antes da conferência de imprensa, no âmbito do "Media Day" promovido pela Bosch, fez-se uma visita à fábrica do grupo em Aveiro, dedicada à área da termotecnologia, e que, entre outras, é responsável pela gestão da unidade de negócio mundial de aquecimento de água residencial e pelo centro de competências global para soluções de água quente.

A sua opinião Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela. comentar