Fotogaleria: Fórum anual Kenshiki em Bruxelas. ‘Chuva’ de novidades Toyota e Lexus

Foram cinco os novos automóveis revelados no Kenshiki Fórum, uma montra exclusiva para as marcas Toyota e Lexus. Ficámos também a conhecer os últimos avanços tecnológicos e a estratégia do grupo para atingir a neutralidade de carbono até 2040.