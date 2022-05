Pedidos de revisão salarial e preocupações com inflação. Foi assim o 1º de maio em Lisboa

Milhares de pessoas concentraram-se no Martim Moniz, em Lisboa, e partiram rumo à Alameda, no âmbito das celebrações do 1.º de Maio da CGTP. O desfile partiu ao ritmo de bombos e de palavras de ordem, pela avenida Almirante Reis, com a organização a dar a partida aos microfones: "Abril continua, Maio está na rua!"; "vamos levantar bem alto aquilo que são as reivindicações dos trabalhadores".