A dimensão do mercado digital e a fraca conectividade puxam para baixo a pontuação portuguesa no ranking anual da Euler Hermes, em que o país ocupa a 32ª posição. Percorra a galeria para ver as principais classificações.

