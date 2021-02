A evolução das taxas de derrama em todos os concelhos

Este ano há 199 autarquias que vão aplicar a derrama às empresas localizadas nos seus limites geográficos. São menos nove do que as que o fizeram no ano passado e entre estas há 126 que optam pela taxa máxima deste imposto, de 1,5%, também menos do que as 133 que o fizeram em 2020.