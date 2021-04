As rendas por concelhos no segundo semestre de 2020

Veja o mapa com os valores das rendas em todos os municípios do país com dados disponíveis. Tendo em conta a mediana do país, a tendência ainda é de aumento, mas nas maiores cidades é notória a descida dos valores das rendas. Em Lisboa e no Porto as rendas desceram pela primeira vez desde que o INE divulga estes dados.