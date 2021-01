Conheça a nova mesa da administração executiva da EDP

É uma das equipas de gestão mais jovens de sempre das cotadas do PSI-20. A média da idade dos cinco gestores do conselho de administração executivo (CAE) da EDP é de 47 anos, um número que compara com a média de 53 anos do anterior “board”, liderado por António Mexia, que contava com sete administradores executivos.