Os preços de venda das casas todo os concelhos de Portugal no terceiro trimestre

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram uma tendência de abrandamento nos crescimento dos preços das casas em Portugal durante o terceiro trimestre do ano, sendo que em muitos municípios a evolução já é negativa na comparação com o trimestre anterior e também com o terceiro trimestre de 2019.