Negócios TV Irmão de George Floyd apela para a paz A carregar o vídeo ... Negócios TV Irmão de George Floyd apela para a paz 2 0 Ler mais tarde 12:07

O irmão de George Floyd, afro-americano que morreu quando um agente policial pressionava o seu pescoço com o joelho, apelou para a paz nas ruas, dizendo que a destruição não vai trazer o seu familiar de volta. Em Minneapolis, Terrence fez o apelo no local onde o irmão George foi sufocado com o joelho no pescoço contra o chão durante vários minutos, quando se encontrava algemado, por um agente da polícia.