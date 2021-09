11 de Setembro: Califórnia homenageia vítimas com instalação de 2.977 bandeiras americanas

O estado norte-americano da Califórnia homenageou as 2.977 vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001 com a instalação do mesmo número de bandeiras dos Estados Unidos no Rose Hills Memorial Park, na cidade de Whittier, a propósito do vigésimo aniversário dos atentados.