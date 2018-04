Negócios TV BCP e JM animam bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e JM animam bolsa nacional 1 0 Ler mais tarde 17:57

Foi um dia de ganhos acentuados na praça de Lisboa. Houve seis cotadas a subirem mais de 2%. No resto da Europa a tendência é idêntica, com as bolsas a registarem ganhos expressivos.