Negócios TV Galp e BCP pressionam bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV Galp e BCP pressionam bolsa nacional 0 0 Ler mais tarde 17:55

Num dia em que os receios em torno do conflito comercial entre os Estados Unidos e a China voltam a assaltar os investidores, perante renovados sinais negativos, Lisboa alinha no sentimento negativo, com a Galp em destaque no vermelho.