Negócios TV PSI-20 acompanha ganhos da Europa

A bolsa nacional segue em alta, sustentada pelos ganhos do BCP, EDP e Galp Energia. Entre as congéneres europeias a tendência é igualmente de ganhos, com os investidores mais otimistas em relação ao crescimento da economia mundial.