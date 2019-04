Negócios TV Bolsa nacional segue perdas das praças europeias A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional segue perdas das praças europeias 2 0 Ler mais tarde 17:58

A bolsa nacional alinha-se com as principais praças europeias no vermelho, num dia em que a Europa interrompe o ciclo mais longo de ganhos em ano e meio. Por cá, as papeleiras e o BCP foram das cotadas que mais contribuíram negativamente.