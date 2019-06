Negócios TV PSI-20 em alta ligeira no arranque da sessão A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 em alta ligeira no arranque da sessão 0 0 Ler mais tarde 09:13

O índice nacional alinha com a Europa num sentimento positivo, apesar de as subidas serem ligeiras. Por cá a Galp destaca-se entre as cotadas que mais impulsionam o índice.