Negócios TV PSI-20 abre em queda pela terceira sessão 09:17

A bolsa nacional continua em terreno negativo. Os investidores aguardam mais pormenores sobre a disputa comercial entre os EUA e a China, a crise política em Itália e o adiamento do regresso do Parlamento no Reino Unido.