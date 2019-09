Negócios TV Ulisses Pereira analisa ações da Sonae A carregar o vídeo ... Negócios TV Ulisses Pereira analisa ações da Sonae 0 0 Ler mais tarde 12:58

Veja o vídeo com a análise de Ulisses Pereira ao desempenho em bolsa das ações da Sonae SGPS. A Sonae teve um "excelente desempenho" no último mês mas enfrenta agora a sua decisiva resistência dos 0,91 euros. O seu desempenho nesta zona vai ser determinante não apenas para o futuro da ação como do PSI, refere Ulisses Pereira.