Negócios TV Bolsa nacional sobe e acompanha resto da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional sobe e acompanha resto da Europa 0 0 Ler mais tarde 17:58

A bolsa nacional fechou em alta, a beneficiar do ganho próximo de 7% dos CTT, mas também da subida do BCP. A Novabase destacou-se com um ganho superior a 7,5%.