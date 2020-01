Negócios TV PSI-20 cai pela quarta sessão A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 cai pela quarta sessão 1 0 Ler mais tarde 23.01.2020

O índice nacional alinha no vermelho com as principais praças europeias, que seguem penalizadas pelo potencial efeito económico do vírus que se tem propagado na China. Por cá, a Galp é o peso pesado que mais pressiona.