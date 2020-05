Negócios TV Lisboa acompanha ganhos da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Lisboa acompanha ganhos da Europa 0 0 Ler mais tarde 08:37

A bolsa nacional segue em alta, alinhada com a Europa, com a maioria das cotadas no verde. O BCP e a Nos são as que mais impulsionam, com ganhos de mais de 2%.