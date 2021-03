PSI-20 acompanha quedas da Europa

A bolsa nacional negociou uns minutos no "vermelho", mas rapidamente subiu para território positivo nesta manhã, contrariando as quedas registadas no resto da Europa, depois de a China ter levantado precoupações sobre uma possível bolha especulativa nos mercados europeus e norte-americanos. Por cá, a Galp e o BCP vão registando as maiores quedas.