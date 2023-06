BdP Podcast: Como o Banco de Portugal aplicou as decisões de política monetária em 2022

Como é que o Banco de Portugal aplicou as decisões de política monetária que ajudou a tomar no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, no ano passado? O BdP Podcast conversou com a Vice-Governadora Clara Raposo e com o Diretor-Adjunto de Mercados e Reservas, José Pedro Braga.