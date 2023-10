A devolução de rendimentos é muito superior aos aumentos de impostos, assegura Nuno Félix

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais reitera que, ao contrário do que tem sido dito, o Governo dá mais do que aquilo que tira com esta proposta de Orçamento do Estado para 2024.