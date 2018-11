Negócios TV "A imagem que muitos deputados dão não é favorável" à Assembleia da República A carregar o vídeo ... Negócios TV "A imagem que muitos deputados dão não é favorável" à Assembleia da República 2 0 Ler mais tarde 21:00

Jorge Miranda, professor de direito, constitucionalista, considera que "há desvios profundamente lamentáveis" no comportamento de alguns deputados. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o "pai" da Constituição considera que "a imagem que muitos deputados dão não é favorável à instituição" e deviam assumir com mais clareza a função de representantes do povo. Neste sentido, critica a inacção da Comissão de Ética que, no seu entender, devia agir preventivamente.