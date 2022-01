A normalidade continua em Kiev apesar da mobilização de soldados

"Isso não nos afetou em nada. Não existe stress capaz de enlouquecer um ucraniano", disse Guennadi, um trabalhador de 65 anos que insiste em continuar com sua vida, apesar do perigo de uma guerra com a Rússia. Embora haja mais de 130 mil soldados russos concentrados na fronteira, Kiev, capital da Ucrânia, reluta em declarar estado de sítio.