Negócios TV "A política mudou porque o PS não teve maioria absoluta

A coordenadora do BE defendeu hoje que "a política mudou porque o PS não teve maioria absoluta e porque cresceu a força da esquerda", considerando que o primeiro-ministro "reconhece a derrota" do programa que levou a votos em 2015.