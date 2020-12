ACAP: "Uma alteração fiscal destas tem de ser pensada seis meses antes de entrar em funcionamento"

As marcas automóveis funcionam com base em encomendas "a 3, 4 ou até mesmo 6 meses", diz o secretário-geral da ACAP. Uma medida com um impacto como a mudança nos benefícios fiscais nos híbridos "tinha de ser pensada seis meses antes de entrar em funcionamento", sublinha.