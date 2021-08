Afeganistão: Terceira explosão em Cabul após duplo atentado que fez dezenas de vítimas

Uma terceira explosão ocorreu, esta quinta-feira, em Cabul, após o duplo atentado que fez dezenas de mortos e feridos no exterior do aeroporto, onde as forças internacionais tentam retirar do Afeganistão milhares de cidadãos estrangeiros e afegãos.