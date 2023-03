Ana Jacinto critica “confusões” sobre alojamento local no pacote da habitação

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) diz que as medidas do pacote da habitação dirigidas ao alojamento local revelam "desconhecimento profundo" da realidade. Convidada do Conversa Capital, Ana Jacinto insta Governo a informar-se primeiro antes de tomar decisões sobre atividade que representa cerca de 40% da oferta de alojamento turístico em Portugal.