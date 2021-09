Alemanha/Eleições: Partido Social-Democrata vence com 25,7% – dados provisórios

O Partido Social-Democrata (SPD) venceu as eleições parlamentares alemãs, que marcaram o fim da era de Angela Merkel, com 25,7% dos votos, de acordo com uma contagem oficial provisória anunciada hoje pela Comissão Eleitoral Federal.