Negócios TV Alexandra Leitão explica o que quer mudar na avaliação de desempenho A carregar o vídeo ... Negócios TV Alexandra Leitão explica o que quer mudar na avaliação de desempenho 3 0 Ler mais tarde 31.05.2020

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública é a convidada do Negócios e da Antena 1 no programa Conversa Capital.