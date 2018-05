Negócios TV Ana Gomes admite erros por partido "baixar exigências éticas" A carregar o vídeo ... Negócios TV Ana Gomes admite erros por partido "baixar exigências éticas" 1 0 Ler mais tarde 26.05.2018

A eurodeputada Ana Gomes avisou hoje, no congresso do PS, que “não vale varrer para debaixo do tapete” o que pode envergonhar e admitiu que o partido errou ao "baixar exigências éticas".