António Costa afirma que está a ser feito "grande investimento na mobilidade urbana"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje estar a testemunhar “um grande investimento na mobilidade urbana” com o lançamento do concurso para o prolongamento das linhas Verde e Amarela do metropolitano de Lisboa, considerando-a importante para a coesão territorial.