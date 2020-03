Negócios TV António Costa: "Esta é uma luta pela nossa sobrevivência" A carregar o vídeo ... Negócios TV António Costa: "Esta é uma luta pela nossa sobrevivência" 51 0 Ler mais tarde 22:35

As escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira devido ao surto Covid-19, anunciou hoje primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país, onde destacou que "esta é uma luta pela nossa sobrevivência". Esta medida, temporária, até ao fim do período letivo, antes das férias da Páscoa, será reavaliada em 09 de Abril.