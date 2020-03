Negócios TV António Costa pede "calma" e mostra "confiança no sistema de saúde" A carregar o vídeo ... Negócios TV António Costa pede "calma" e mostra "confiança no sistema de saúde" 1 0 Ler mais tarde 15:15

O primeiro-ministro, António Costa, desejou as melhoras aos primeiros infetados com o coronavírus no país, recomendou “calma e serenidade” aos portugueses e disse confiar no sistema de saúde do país.